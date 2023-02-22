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Yerköy’de hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Defne ilçesinde saat 20.04’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Yerköy’de hissetti

Deprem, çevre illerde de hissedildi ve 16,7 kilometre derinlikte kaydedildi. Yaşanan bu deprem Yerköy’de de hissedildi.
Kısa bir süre sonra, aynı bölgede bir başka deprem daha meydana geldi. Saat 20.07’de Samandağ ilçesinde kaydedilen depremin büyüklüğü ise 5,8 olarak açıklandı.
Depremin ardından henüz bir can kaybı veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ekipleri, bölgedeki durumu yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. »Haber Merkezi

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Yerköyde Hissetti
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