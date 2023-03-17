Yerköy'de şüpheli ölüm

İlçe dışında olan Davut A, Ayanoğlu Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eşi Şefika A.'dan haber alamayınca eve geldi.

Kapıyı açtığında eşinin yerde hareketsiz yattığını gören Davut A, polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Şefika A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. »AA