Yenileme çalışması başladı

Güneş panelleri ve terfi binası yenileme çalışmaları başlatıldığını belirten Aygar, bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, köy halkı daha temiz ve sağlıklı suya kavuşacağını belirtti.

Aygar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zencir köyümüzün temiz içme su kuyusuna güneş paneli ve terfi binası yenileme çalışmamız başlamıştır. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Maddi manevi desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Zencir Köyü Muhtarlığı’nın bu projeye destek olan herkese teşekkür ettiği belirtildi. Yapılan bu yenileme çalışmalarının, köy halkının sağlığı için son derece önemli olduğu vurgulandı. »Haber Merkezi