Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.945,15
ALTIN
1.211,57
DOLAR
19,17
STERLİN
23,83
EURO
20,99

Yenifakılılar iftarda buluştu

Her yıl Ramazan ayında başkent sakinlerini iftar sofralarında bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

30 Mart 2023 Perşembe 17:16
Yenifakılılar iftarda buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan İler ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.

RAMAZAN HOŞGÖRÜ AYIDIR

Kur’an tilaveti ve duaların okunması ile başlayan programda Yozgatlılara seslenen Başkan Yaşar, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle 11 ilde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana birlik ve hoşgörü ortamının devamlılığı için bu sofraları kuruyoruz. Ramazan hoşgörünün ayıdır. Mübarek Ramazan ayında küslükler bir kenara bırakılır, kin ve nefretten uzak durulur. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

YAŞAR’A TEŞEKKÜR

Düzenlenen iftar programına ev sahipliği yapan Başkan Yaşar’a teşekkür eden Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Ramazan İler, “Yenifakılı Dayanışma Derneği olarak başkentte yaşayan Yozgatlıların kültürünü yaşatması ve birlikteliğin sağlanması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte ihtiyacımız olan her an da yanımızda duran ve hemşeri derneklerine büyük önem veren Fethi Başkan’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaYenifakılılarIftarRamazanDayanışmaderneğiKültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elitaş ve Vergi Dairesi Şeflerinden toplantı
Elitaş ve Vergi Dairesi Şeflerinden toplantı
Çocuklar iftarda buluştu
Çocuklar iftarda buluştu
Sınava hazırlanıyorlar
Sınava hazırlanıyorlar
Şampiyona sona erdi
Şampiyona sona erdi
Eğlenerek öğrendiler
Eğlenerek öğrendiler
Çelik’ten ziyaret
Çelik’ten ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim