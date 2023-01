Yeniden başkan

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi, İYİ Parti ARGE Başkanı Taner Demirer, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

İlk olarak açılış konuşması yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Yozgat’a yabancı değilim. Yozgat’ı çok seviyorum. Kayseri Pınarbaşı ilçesine MHP’den iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Merhum Alparslan Türkeş’i buradan sizler seçip meclise gönderdiniz. Kayseri ve Yozgat birbirlerine yabancı değiller örflerimizin adetlerimiz benziyor. Çok kongrelere katıldım ama hiç birisi Yozgat kongresi gibi neşeli ve heyecanlı geçmedi ve bu coşkuyu gördükçe daha da çok sevindim inşallah bu coşku bizleri iktidara taşıyacak kongremiz hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Cevdet Kaya kongrede yaptığı konuşmada, “Sevgili dava arkadaşlarım 2019 yılında seçim çalışmaları esnasında hayatını kaybeden değerli İl Başkanımız Seyfi Bayrak ve hayatlarını kaybedenlere buradan başsağlığı diliyorum. Bizler Bünyami başkanımızla gerçekten çok değer verdiğim, sevdiğim, saydığım bir başkanımız. Hiçbir zaman rakip olmadık. Partimizin bayrağını daha ileriye götürme çabası içerisindeyiz. Türkiye ekonomik olarak, adalet olarak batağın içerisine girmiş durumunda bunun düzenletecek yegâne temel İYİ Partisi kadrolarıdır. Bizler bütün teşkilatlarımızla birlikte çalışarak 6’lı masanın tarafından Cumhurbaşkanı adayı belirleyip İYİ Partimizi birinci parti yaparak daha sonra da Genel Başkanımız Meral Akşener’in belirttiği gibi tek adamlık rejimini değiştirip güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Genel başkanımızı başbakan yapacağız inşallah.” dedi.

Kongrede konuşan Bünyami Katipoğlu; “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in tensipleriyle 9 Eylül 2022 tarihi ile il başkanlığına atandım. Bana öncelikle bu emaneti teslim eden güvenine layık olmaya çalıştığım ve çalışacağım sayın genel başkanımız Meral Akşener hanımefendiye yüce divanın huzurunda ve Yozgat’ın iyi yürekli insanları huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti’nin Yozgat’a ilk kuruculardanım. Kurucusu olduğum Yozgat İYİ partinin en başından her anlamda, acısına, tatlısına, İyi gününde, kötü gününde, her alanına şahit olduğum bu partiye emeğim var. Son 20 yıllık süreçte çok ağır bir baskıya ve sistematik bir mücadeleye daha ileriye gidecek olursak resmen Cumhuriyette bir savaş halinde olduklarını gördük. Yozgat toprağından bir Yozgatlı olarak Türk milletinin bir evladı olarak bu seçimin buradan Tüm Türkiye’ye duyurulmasını isterim. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının aziz ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirası bizler bedavadan bulmadık, sokaktan bulmadık. Önümüzde ki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminin önemi çok büyük. Hep birlikte bu seçimlerden anlımızın akı ile çıkacağımıza inanıyor kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İYİ Parti ARGE Başkanı Taner Demirer ise; “Son 5 yıldır tek adam rejimi ile yönetiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti uçurumun kenarına geldi. Şuanda ülkemizin 2 trilyon borcu var. Enflasyon yüzde 200’lere çıktı. Merkez bankasının rezervleri eridi işsizlik yüzde 25’lere çıktı. Cari açık arttı. İnsanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçiniyorlar ve herkes büyük bir sıkıntı içerisinde. İnsanlar görüyoruz ki ülkemizde bugün itibariyle üretim, sanayi ciddi bir şekilde düştü. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dendi 2023’te 8 bin 500 dolara çıktı. 2023 yılında G8’in içine gireceğiz dediler G20’nin dışında kaldık. Tarım, eğitim, hukuk, adalet, sağlık ve enerji çöktü. 8 milyon Suriyeli ülkemize girdi ve bir yılda Suriyeliler girdiğinden beri son 8 yılda 954 bin Suriyeli çocuk dünyaya geldi. 20 yıl sonra 20 milyon Suriyeli ülkemizde olacak ülkemiz tehdit altında hukukun üstünlüğünün yok olduğu yargının güvenliği kalmadı. Dışarıdan para akımı durdu ve sıcak para akışı girince ekonomi çöktü. Dolar ve Euro 20 liraya çıktı. Yozgat’ta etkilendi işsizlik tavan yaptı tarım, hayvancılık yok oldu iç Anadolu’nun en fakir vilayetiyiz. Kör topal işleyen bir üniversitemiz var. Cumhuriyet tarihinde ne yazık ki en az yatırım alan vilayettir Yozgat bunun en büyük sorunu göç oldu. Şimdi Yozgat için İYİ Parti var genel başkanımız sayın Meral Akşener güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistemi gündeme getirdi ve bu 6’lı masanın paydaşları tarafından Türkiye tarafından kabul edildi. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminde bütçe meclis tarafından yapılacak. Bakanlar meclisten atanacak. Liyakat esas olacak. Gece yarısı saat 12’de iki cümlelik karar kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye’yi idare edilmeyecek. Kanunlar meclisten çıkacak ve rektörlerin seçimi üniversitede ki öğretim üyeleri tarafından yapılacak. Liyakat esas olacak. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecek. Güven gelecek ülkeye sıcak para akacak. Bizler iktidara geldiğimizde 300 milyarlıyı çiftçimize, esnafımıza, köylümüzün hizmetine sunacağız. ÖTV’yi kaldıracağız 17 Milyar ayıracağız. Genç işsizlere maaş vereceğiz ve 18 Milyar ayıracağız. Öğrencilerimizin bursları için 24 Milyar ayıracağız. Yatırımlar için Kobilere ve büyük yatırımlar için 150 Milyar ayıracağız. İYİ Parti iktidara geldiğinde 250 bin öğretmen hemen istihdam edilecek. İYİ Parti iktidara geldiğinde köy okulları tekrar açılacak. İYİ Parti iktidara geldiğinde köy öğretmenleri köylere ışık saçmaya başlayacak. Yine bizim iktidarımızda ilk ve ortaöğretim ve liselerde öğrencilerimize kahvaltı vereceğiz. Biz iktidara geldiğimizde bugün ki külliyede tarım bakanlığının Atatürk orman çiftliği tarım akademisini kuracağız. Tarım meslek liseleri kuracağız. İYİ Parti iktidara geldiğinde 2 yıl süreyle çiftçilerimize mazotu ve gübreyi bedava vereceğiz. Sağlıkta da önemli projelerimiz var sağlıkta özellikle eczanelerde vatandaşlarımızdan fiyat farkı muayene ücreti alınmayacak. Her vilayetimizde yaşlı ve yatalak bakım merkezleri kuracağız. 7 adet bölgesel kan merkezi kuracağız. 7 adet bölgesel kanser merkezi kuracağız. Ulusal kalite kontrol laboratuvar merkezleri kuracağız. 35 yaşın üzerinde ki her vatandaşımıza yılda bir kez cekap hakkı vereceğiz. Kanser erken teşhis merkezlerinin aktif kullanımını sağlayacağız. Yozgat’ımızda yılan hikâyesine dönen bir hızlı tren var Yozgat için İYİ Parti iktidarında neler yapacağız burada seçilen 20 yıldır bir milletvekili ve bir bakan var. Her defasında 2015’de 2017, 2019, 2021’de hızlı tren açılacak dedi açılmadı Adalet Bakanı şimdi de diyor ki 2023 ‘de açacağız diyor. İnşallah bu hızlı treni Başbakan Meral Akşener açacak. Üniversitemizi geliştireceğiz ve tüm ilçelerimizde kampüslerini açacağız. Beyaz eşyanın, otomotiv sektörünün ve lastik sektörünün önünü açacağız.” şeklinde konuştu. »Alpaslan Demir