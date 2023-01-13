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Yeni mezarlık yapılıyor

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından planlanan projeler bir bir hayat geçiriliyor.

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Yeni mezarlık yapılıyor

İlçenin defin ve ibadet hizmetlerinin daha elverişli koşullarda yapılabilmesi için belediye harekete geçti.
Defin ile ibadet hizmetlerinin daha elverişli koşullarda yapılması sağlamak amacıyla belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçenin gelecek yıllarını düşünerek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye başkanı M. Erkut Ekinci, “Şehrimizin gelecek yıllarını düşünerek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İçerisinde cami, gasilhane, cenaze hizmetleri binası, sıralı mezarlık alanları, Şehitlik, taziye evi, otopark alanı ve yeşil alanları ile şehrimizin en az 50 yılına hizmet edecek 'Şehir Mezarlığı' projemize başladık. Rabbim ahirete irtihal eden cümle geçmişlerimize rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.  »Haber Merkezi 

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Yeni Mezarlık Yapılıyor
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