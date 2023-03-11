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Yeni kuyular açılıyor

11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin barınması için kurulan konteyner ve çadır kentlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sondaj çalışması yapılıyor.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Yeni kuyular açılıyor

DSİ’den yapılar açıklamada; “12 Şubat ilçesi Önsen Mahallesi'ne konuşlanacak konteyner kent için de bir süre önce sondaj faaliyetlerine başlayan DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yer altı suyuna ulaşmanın sevincini yaşıyor. 6 Şubat'taki depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş'ta birçok alanda yapılan çalışmalarda ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra su kuyusu açma işlemlerini sürdürüyor. Kahramanmaraş genelinde 10 su kuyusu açmayı planlıyoruz. Önsen Mahallesi'ndeki su kuyusu açma işlemlerimiz tamamlandı. Saniyede 10 litrelik bir içme suyu faydası sağlayacak. 8 bin kişiye hizmet edecek bir kuyu. Şu an Kurtlar Mahallesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Burada da yaklaşık 4 bin gibi bir nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. İlk hedefimiz konteyner ve çadır kentlerin su ihtiyacını karşılamak. Bunun akabinde yeni yerleşim yerleriyle alakalı çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlandığı zaman buraların da içme suyunu karşılamayı hedefliyoruz. Afet Kriz Merkezince bize verilen görevlerin en başında içme suyu ihtiyacını karşılamak var. Bu minvalde DSİ olarak çalışmalarımız devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

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Yeni Kuyular Açılıyor
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