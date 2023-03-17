Yeni bir görünüm

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçenin estetik görünümü artırmak için dekoratif aydınlatma direklerinin yapımı ve peyzaj işlerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Projenin amacının Yerköy'ün estetik görünümünü artırmak olduğunu belirten Başkan Yılmaz, proje kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde dekoratif aydınlatma direklerin montaj çalışmasının kısa zamanda yapılacağını ve devamında peyzaj çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Yerköy'ün güzel görünmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ilçenin farklı noktalarına dekoratif aydınlatma direkleri yapılacak. Bu direkler, ilçemize modern ve estetik bir görünüm kazandıracak. Yapım işine başladığımız direklerin yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkımızın hizmete sunacağız. Dekoratif aydınlatma direklerinin işlemleri bitikten sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Yerköy Belediyesi olarak ilçenin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerinin altını çizdi.

Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisi Oktay Yılmaz ise Yılmaz’a, dekoratif aydınlatma direkleri ve peyzaj çalışması projesi hakkında detaylı bilgi verdi.

Proje kapsamında Yerköy'ün Atatürk Bulvarı ve NATO yolunun farklı bölgelerinde peyzaj çalışması ve dekoratif aydınlatma direği yapılacağı ve bu direklerin çevre dostu malzemelerden üretileceği ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde dizayn edileceği söyleyen başkan yardımcısı Oktay Yılmaz, “Proje kapsamında kullanılacak olan dekoratif aydınlatma direkleri, 10+10 metre ve 6+8 metre boyutlarında olacak. Direklerin gövdeleri alüminyum malzemeden üretilecek ve üzerlerinde ledli desenler ve logolar yer alacak. Ayrıca direklerin alt kısımlarına kaideleri yerleştirilecek ve bu kaidelerde de ledli ışıklandırma kullanılacak. Projenin aydınlatma sistemi için 140 watt ve 60 watt led armatürler kullanılacak. Toplamda 22 adet 140 watt led armatür ve 80 adet 60 watt led armatür kullanılacak. Direk çalışmaları sonrasında Yerköy'ün Atatürk Bulvarı ve Nato yolu üzerinde peyzaj çalışması yapılacaktır.” dedi. »Haber Merkezi