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Yeni Başkan Yılmaz oldu

Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına İmdat Yasin Yılmaz seçildi. Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu seçimi hafta sonu Sorgun Sefa Termal Otelde gerçekleştirildi. 

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Yeni Başkan Yılmaz oldu

Mevcut aday Selahattin Gündüz ve İmdat Yasin Yılmaz 2 liste halinde seçimi gidildi. Katılımın yüksek olduğu seçim öncesi emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldılar. Genel kurul divan heyetinin seçilmesiyle başlandı. 
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Selahattin Gündüz, kısa bir konuşma yaptı. Gündüz, göreve ilk geldiği günden bu yana kooperatifin gelişmesi için çok çalıştıklarını belirterek “Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Türkiye genelinde ilk 10'a giren  birinci sınıf bir kooperatifi haline getirdik” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Divan Heyeti gündem maddelerini okudu. Ardından seçimin açık ve kapalı oylamasına geçildi. 
Yapılan oylama sonucu seçimin kapalı yapılmasına karar verildi. Saat:13.30 başlayan oylama, akşam saat:21.00’a kadar devam etti. Kooperatife kayıtlı 2865 seçmenden 1957 seçmen oy kullandı. Yapılan oylama sonucu 1035 oy İmdat Yasin Yılmaz, 902 oy Selahattin Gündüz, 20 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni başkanlığına İmdat Yasin Yılmaz seçilmiş oldu. »Haber Merkezi

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Yeni Başkan Yılmaz Oldu
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