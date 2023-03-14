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Yeni Başkan Yiğit oldu

S.S. Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi  yeni başkanı Hasan Yiğit oldu.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Yeni Başkan Yiğit oldu

Yapılan genel kurulda seçimi kazanan Yiğit, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek yeni dönemde üyeleriyle birlikte daha güzel çalışmalar gerçekleştireceklerine inandığını ifade etti.
S.S. Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı Hasan Yiğit, seçim sonrası yaptığı açıklamada, kooperatifin üyeleriyle birlikte çalışarak daha verimli hizmetler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Yiğit, "Kooperatifimizin daha da ileriye gitmesi için üyelerimizle birlikte kararlar alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizde taşımacılık sektörüne hizmet eden tüm işletmelerle iş birliği yaparak, kaliteli ve güvenilir hizmet sunacağız." dedi. »Haber Merkezi

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Yeni Başkan Yiğit Oldu
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