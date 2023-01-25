Yeni adres gençlik merkezi

Yozgat’ın büyük bir eksiğini giderecek olan Gençlik ve Kültür Merkezi projesinde inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Yozgat Belediyesi tarafından gençlerin sosyalleşebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kendilerini geliştirecekleri kimlikli bir merkez inşa ediliyor.

İçerisinde, kütüphane, etüt salonları, çalışma salonları, toplantı salonları, seminer salonları, etkinlik odası, sergi ve fuaye salonu, kafeterya ve atölyelerin bulunacağı Gençlik ve Kültür Merkezi gençlerin uğrak noktası olacak.

Proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat Belediyesi olarak sosyal ve kültürel alanların eksikliğinden yola çıkarak şehir merkezinde en büyük yatırımı gençliğe ve ailelere yaptık. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, son dönemlerde artan internet kullanımının olumsuz etkilerinden kurtulmaları, sportif aktivitelere yönelmeleri, okuma alışkanlıklarını arttırmaları, bu etkinlikleri aileleri ve arkadaşları ile birlikte yapabilmeleri için Gençlik ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçirdik. Kapalı Otopark üzerinde bulunan ve daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz Gençlik ve Kültür Merkezi içerisinde gençler hem spor yapma hem de sosyal ve kültürel birçok çalışmayı aynı anda yapma şansına sahip olacak. Salon sporları başta olmak üzere, çok amaçlı salon, fuaye, sergi alanı, kütüphane, grup çalışma alanları, kafeterya, çocuk ve aile çalışma alanlarıyla göz dolduracak olan Gençlik ve Kültür Merkezi, Yozgat Belediyesi’nin Şehir Merkezi’nde başlattığı dönüşüm projesinde de önemli bir kilometre taşı olacak.” dedi. »Haber Merkezi