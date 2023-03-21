Yemekte bir araya geldiler

Düzenlenen yemekte, Kaymakam vekili Recep Aydın ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel düzenlenen yemekte, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldiler.

Şehit aileleri ve gazilerin onuruna verilen yemekte Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek taleplerini dinlediler.

Kaymakam Aydın, tüm misafirlere şehitler ve gaziler onuruna verilen yemeğe iştirak ettikleri için teşekkür ederek sağlık sıhhat diledi. »Haber Merkezi