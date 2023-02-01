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Yemek ücreti bin 320 oldu

Yerköy Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Yemek ücreti bin 320 oldu

Sözleşmenin imza töreni, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız’ın katılımıyla yapıldı.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız ile birlikte imzalanan ek protokolle yemek bedeli günlük net 55 liraya yükseltildiğini söyledi.
Belediye’de çalışan işçilerin yemek paralarının günlük net 55 liraya çıkarılması için gerekli imzaların atıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Belediyemiz ve Hizmet İş Sendikası arasında çalışan işçilerin günlük yemek ücretleri günlük Net 55 lira olarak belirlendi. İmzalanan protokol sonrasında belediye ve belediye iştirakleri çalışanlarının maaşlarına ciddi oranda artış olacak. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne hep işçi kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Yemek ücreti Bin 320 Oldu
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