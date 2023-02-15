Yozgat'ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde eğitim ve öğretimlerini sürdüren Hafız ve Hafize belgeleri bulunan öğrencileri umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara gönderecek. Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, umreye göndereceği 50 kişilik kafileden oluşan öğrencilere Bilal Şahin Külliyesi'nde yemek ikramında bulundu. Yemek, İş adamı Bilal Şahin'in öğrencilere hediye paketi vermesiyle son buldu.

Şahin burada yaptığı konuşmasında; “Cenab-ı Allah’a en yakın olanlar hafızlardır. Rabbim sizleri davet etti. Bende aracıyım. Hafız ve Hafize kardeşlerimin umre ve bütün ihtiyaçlarını tarafımca karşılıyorum. İmkanlarım ölçüsünde mukaddes toprakları görmek isteyen hemşehrilerimi kafile kafile umreye gönderiyorum. Hafız ve Hafize kardeşlerimiz de kutsal topraklara gidecek. Kâbe’yi görmek isteyen kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyuyorum. Rabbim kardeşlerimizin umresini kabul etsin. Güle güle gidip gelsinler.”dedi. »Haber Merkezi