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YD-ÜFE 2,77 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı yurt dışı fiyat endeksinin aylık yüzde 2,77 arttığını açıkladı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
YD-ÜFE 2,77 arttı

TÜİK, Yozgat’ında içinde bulunduğu 81 ilde 2022 yılı Aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi araştırmasını yaparak sonuçlarını yayınladı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin (YD-ÜFE) yıllık yüzde 49,90 ve aylık yüzde 2,77 arttığı belirtilerek, “ 
YD-ÜFE (2010=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,45 arttı.  Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,40, imalatta yüzde 49,95 artış olarak gerçekleşti.  Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,08, enerjide yüzde 83,46, sermaye malında yüzde 46,54 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, imalatta yüzde 2,79 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,05 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,03 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,89 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,19 artış olarak gerçekleşti”
12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK 
Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektörün daha düşük ve 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdiği belirtilerek, “ YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28,56, giyim eşyası yüzde 35,47, diğer ulaşım araçları yüzde 37,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 83,46, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 74,59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 69,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 12,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,49, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 5,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu” denildi.
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