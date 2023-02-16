Yazıcı ziyaret etti

Yazıcı, Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte Hatay/Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip ihtiyaç ve yardım konusunda gerekli desteğin verileceğini iletti.

Yazıcı, aynı zamanda deprem bölgesi olan Hatay/Hassa'da fedakârca görev yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibini de ziyaret ederek kolaylıklar dileyip kendilerine teşekkür etti. »Selma Şahin