Yazdan kalma günler

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.

Özellikle emekli vatandaşlar vakitlerini Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarıyla sohbet ederek değerlendiriyor.

SON 52 YILIN EN SICAK OCAK AYI

Birçok ilde sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum beklenen yağışların oluşmasını engelleyerek, kuraklığına da neden oluyor. Uzmanlar, Türkiye'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen dönemde kış aylarında bahar havasının daha çok görüleceğini ifade ediyor. Uzmanlar iklim krizinde temel nedenin enerji problemi olduğunu, bu çözülmeden iklim krizinin de çözülemeyeceğini söyledi.

Dünya enerji piyasasının yüzde 80'ini fosil yakıtların oluşturduğunu belirten Uzmanlar, "Eğer enerjiyi hala fosil yakıtlardan üretmeye devam edersek, Paris Anlaşması'nda öngörülen, sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması mümkün görünmüyor. Çünkü hala fosil yakıtlar kullanıyoruz. Sıcaklık artışında karbondioksit en önemli faktör. Bunun için yenilenebilir enerji kullanmamız lazım." dedi. »Haber Merkezi