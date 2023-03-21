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Yaşlılara ziyaret

Vali Vekili Adnan Kayık, 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret etti. 

21 Mart 2023 Salı 02:00
Yaşlılara ziyaret

Vali Vekili Adnan Kayık yaptığı açıklamada; “Yaşlılarımız; dün ile bugün arasında köprü olan, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğimize ışık tutan,  kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hafızamızdır.
Her yaşın kendine özgü güzellikleri vardır. Yaşlılık hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılık insanın yaşanmışlıklarla olgun başaklar gibi vakarlı hale geldiği, edindiği tecrübelerle dünyaya bambaşka bir gözle baktığı, fikir olarak olgunlaşırken, güç ve kuvvet bakımından zayıfladığı bir dönemdir.
Yaşlılarımızın sağlıklı ve huzur içinde bir yaşam sürmeleri için, onların gönüllerini hoş tutarak, hayır dualarını almalıyız. Unutmamalıyız ki, bugünün gençleri, yarının yaşlılarıdır. Her ne kadar devletimiz huzur evlerinde, kimsesiz ve yaşlılarımıza yeterli derecede maddi ve manevi imkânları sunsa da, onların manevi olarak rahat edecekleri yegâne yerleri, aile ocaklarıdır.
Çok iyi bilmeliyiz ki; onlar bizim için bir yük değil, saadet kaynağıdır. Yaşlılarımız, genç insanlarla geçmişimiz arasında doğru bağları kurabilmek açısından çok büyük bir zenginliktir. Toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlayarak, yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz.
Bizlere iyi ve güzel olanı taşıdıkları ve gönüllerimizi dostluk ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle tanıştırdıkları için, onları daima sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle karşılamalıyız. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görmeliyiz.
Bu duygularla, Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, bütün büyüklerimize sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisiyle, saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Yaşlılara Ziyaret
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