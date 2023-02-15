Yaşananları anlattı

Başkan Bilgin, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Depremin ilk günü geldiğim Hatay/Hassa’da çalışmaların bittiği 9.gün dönüş yoluna geçtim. Burada acının ve gözyaşının sanırım dibini gördüm diyebilirim. İnsanlık adına milletimizin yaralarını sarmak adına, bir nebze faydam olması adına geldiğim Hassa’da, fiziki olarak yalnız olsam da desteklerini hiç aksatmayan isimleri, destek ve yardımları bende kalacak olan gizli kahramanlar da ruhen benimleydi. Hepsinden Allah razı olsun. O kadar acıyı dindirdiler ki tahmin bile edemezler, keşke görebilselerdi. Buraya adımızı duyurmak, reklam yapmak ya da propaganda için gelmedim. Sadece ve sadece Aziz milletim ve onun bir evladı olarak geldim. İlk 2 gün yardım toplanan merkezde geceli gündüzlü çalıştık. Ne uyku ne açlık inanın aklımızdan bile geçmedi milletin bizim çalışmamıza ihtiyacı var diye. 3. günden son güne kadar enkaz çalışmalarına katıldım ve birçok cansız beden çıkardık. Siyaset yapmamak adına eksikliklerden ve olumsuzluklardan şimdilik bahsetmeyeceğim. Uyumak için enkazın biraz yanında kendime yer yapmıştım. Sanırım gecenin ilerleyen saatleriydi. Bir depremzede kardeşimle muhabbet etme şansım oldu ateşin başında. O zamana kadar elbette duygulandığım zamanlar oldu ama metanetli olmak için gözümden yaş gelmemişti. Abi dedi ben gassal’ım. Kendi anamı babamı akrabalarımı toprağa verdim daha bugün dedi ama hiç ağlamadım soğukkanlı olarak bilirdim kendimi dedi. Fakat sizin buraya bizim için için geldiğinizi, getirdiğiniz yardımları gördüm ya şu an kendimi tutamıyorum abi deyip ağlamaya başladı. Hem anlattı hem ağladı, gecenin karanlığının yüzümü örtmesini ben de fırsat bildim tabi. Bunu ne büyük bir millet olduğumuzu, birlik beraberliğin, bölünmezliğin ne denli önem arz ettiğini anlatmak için anlattım. Utandığı için isteyemeyeni, yardıma muhtaçlığı üstünden belli olduğu halde ihtiyacım yok diyeni gördüm. İyiliklerin yanında kötülükleri de. Enkaz çalışmalarında demirler ayakkabımı yırttığı ve hava çok soğuk olduğu için gelen yardımlardan bir mont ve bir iş botu aldım. Çalışma süresi boyunca kullandım ve bugün tekrar teslim ettim. Sırt çantama tedbir için bisküvi ve konserve koymuştum. Onları da döndüğümde göç eden depremzede bir aileye vereceğim. Vicdanım rahat, bugün alnımın akı ve şerefimle dönüyorum. Bilmeyerek hak yedimse milletim helal etsin. Umarım yaralarına bir parça merhem olabilmişimdir. Allah bu acıyı tekrar bu millete yaşatmasın. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi