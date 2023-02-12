Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12

“Yasalar eksizsiz uygulanacak”

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, yaşanan depremde Diyarbakır'da 255 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin sağlık durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

12 Şubat 2023 Pazar 02:46
“Yasalar eksizsiz uygulanacak”

Bakan Bozdağ, hırsızlık ve yağmalama yapanların cezasız kalmayacağını ve yıkılan apartmanlarla ilgili yapan, denetleyen kişilerin tespit çalışmaları sonrası cezalandıracağını kaydetti.
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından Diyarbakır AFAD Müdürlüğü'ndeki kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da 152 komisyonun yoğun faaliyetlere devam ettiğini belirterek “Hasar tespiti için yoğun faaliyetler var şuana kadar 152 komisyon, Diyarbakır’da hasar tespiti yapmıştır. Bugüne kadar 6 bin 640 binada 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaların tamamladığını ifade etmek isterim” diye konuştu.
“TUTUKLANMA, GÖZALTINA ALINMA VE YURT DIŞI YASAĞI KARARI ALINACAK”

Bakan Bozdağ, yıkılan ve hasar gören yapıların sorumlularının tutuklanma, gözaltına alınma ve yurt dışı yasağı kararının çıkartılmasıyla ilgili ceza mahkemesi kanunun tedbir kararı alınması için gerekenlerin yapıldığını söyledi. Bozdağ, “Diyarbakır’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem nedeniyle yıkılan ve hasar gören yerlerle alakalı adli tetkikatlar başlatılmıştır. Delillerin toplanması, sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılması için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmekte. Sorumlu olanların tutuklanması, gözaltı, yakalanma kararlarının çıkartılması, yurt dışına çıkış yasaklarının konulması sonucunda her türlü ceza mahkememizin kanunumuzun öngördüğü tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
“HIRSIZLIK VE YAĞMALAMADA YASA UYGULANACAK”
Bozdağ, hırsızlık ve yağmalama hadiseleri az da olsa görüldüğünü, bunlarınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılar, kolluk kuvvetleri bu konuda çalışmalarını artırdığını, yasaların eksiksiz uygulanacağını vurguladı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yasalar Eksizsiz Uygulanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
“Gurur duyuyorum”
“Gurur duyuyorum”
Birlik vakti
Birlik vakti
Valilik uyardı
Valilik uyardı
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim