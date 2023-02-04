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Yarışma düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma yarışmaları düzenleyecek. 

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Yarışma düzenlenecek

Düzenlenecek yarışmalar hakkında açıklamada bulunan Yerköy İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımızca, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlerimize yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla ‘12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü’ ile ‘18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlenecektir. Söz konusu yarışmaya örgün eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecektir. Başvurular İl ve İlçe Müftülükleri, ortaokul ve lise okul müdürlüklerine yapılacaktır.” dedi. »Haber Merkezi

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Yarışma Düzenlenecek
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