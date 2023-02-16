Yarışma düzenlenecek

Müftülük tarafından yapılan açıklamada; “ İlçemiz gençleriyle iletişim kurmak ve onları Başkanlık gençlik çalışmaları ile tanıştırmak amacıyla Başkanlığımızca Ezbere Şiir Okuma Yarışmaları düzenlenecek olup, öğrenciler; okuyacakları şiirleri kendileri seçeceklerdir. 13 Mart 2023 tarihinde "Akif' in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" teması ile "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' u Anma Günü" vesilesiyle Ortaokul- Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik Müftülüğümüz Hizmet Binasında Ezbere Şiir Okuma Yarışması yapılacaktır. Yarışmacılar başvurularını müftülüğümüz adına bulundukları okul idarelerine yapabileceklerdir. Yarışmacılar başvuru ve sınav esnasında: Öğrenci olduğunu belirten belge ile TC. Kimlik Kartını yanında getirecektir. T.C Kimlik kartı ve geçerli öğrenci belgesini ibraz edemeyen öğrenci yarışmaya katılamayacaktır. Yapılacak olan Ezbere Şiir Okuma Yarışmasında başarılı olup dereceye giren; Ortaokul Öğrencilerine; Birinciye 500 lira, İkinciye 300 lira, Üçüncüye 200 lira, Lise Öğrencilerine; Birinciye 750 lira, İkinciye 500 lira, Üçüncüye 250 lira ödül verilecektir. Ayrıca birinci olan öğrenciler 20 Mart 2023 tarihinde İl Genelinde yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazanacaklardır.” ifadelerine yer verildi. »Selma Şahin