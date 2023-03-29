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Yarışlara hazırlanıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri öğrencileri tarafından oluşturulan BEEM takımı, 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarına hazırlanıyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:46
Yarışlara hazırlanıyor

BEEM Takımı, insansız ve elektrikli araç teknolojileri gelişimine önemli katkı sunan yarışta geçen yıl ikinci olmuştu. Bu yılda takım üyeleri, hazırlıklarına Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında ve takım kaptanı Arş. Gör. Fatma Nur Ortataş eşliğinde  devam ediyor.

Bu yıl TEKNOFEST yarışlarına katılacak BEEM takımı aracı 1.2 kw güce sahip iki elektrikli motor ile hareket etme özelliğine sahip bir araç olarak tasarlandı. Araç kontrol kartı ve insansız hareket için kullanılan yapay zekânın öğrenciler tarafından geliştirildiğini ifade eden Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Araç, özel bir pistte kendi kendine hareket edebilecek, şeritleri takip edebilecek, bir yolcu alıp indirebilecek, kırmızı ışıkta durabilecek şekilde programlandı. Ayrıca bu yıl üretilen yeni araç kabuğunda Bozok Üniversitesinin ihtisas alanı olan kenevir kullanımı ile kaporta aksamı 25 metrelik kenevir kumaşından yapıldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve BEMM takımına yarışmalarda sponsor olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, BEEM takımı üyelerini ziyaret etti.

Rektör Karadağ, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışlarında önemli başarılara imza atan Üniversitemiz BEEM takımını, hayallerin gerçeğe dönüşmesini gerçekleştirdikleri için gurur duyduğunu söyledi.

Üniversitenin BEEM takımının daha önce elektrikli araçlar kategorisinde yarışarak önemli başarılar elde ettiğini ve TÜBİTAK’tan yerlilik ödülü alarak önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yarışlara katılan araçların tasarlanması, algoritması ve yazılım kartları tamamen milli ve yerli olarak öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Uzun bir emek ve çabanın sonucunda önemli projeler ve araçlar tasarlandı. Geçtiğimiz yıl Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları’nda üniversitemizi başarı ile temsil eden BEEM Takımımız 2’nci olma başarısını gösterdi. Bu yıl aracımızın kaportasında ihtisas alanımız özelinde kenevir kullandık. Böylelikle kenevirin araçlarda da kullanılacağını göstermiş olduk. Bu yılki yarışlarda iddiamız TEKNOFEST’te 1.lik ödülünü almak. Öğrencilerimize güveniyorum. Yarışlar öncesi kendilerine başarılar diliyor, büyük emeklerle bugünlere gelmiş bu projeyi sahiplenip katkı verdiği için Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

COŞAR ZİYARET ETTİ

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar Rektör Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. Rektör Ahmet Karadağ Başkan Coşar’a BEEM Takımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve günün anısına Bozok Üniversitesi, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin ortak yayını olan 4 Ciltlik Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabını hediye etti. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 15:10
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