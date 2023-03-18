Yardımlara devam ediyor

Depremlerden bu yana bir tır dolusu çadır, dört tır su, bir tır ekmek, bir tır dolusu sokak hayvanları için mama yardımı dahil olmak üzere toplam 15 tır dolusu giysi ve ısıtıcılardan oluşan malzeme yardımında bulundu.

Son olarak da geçtiğimiz hafta sonu Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF) depremzedeler için Hamburg’da ID-Diamond düğün salonunda “Konteyner Yaşam-Kent Projesi” etkinliğini gerçekleştirdi. AYDEF Hamburg’un organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte yapılan bağışlar ve açık artırmada satılan tablolar sayesinde 14 400 Avro yardım toplandı. Elde edilen bu yardım ile 4 konteynerin satın alınacağı, bu kampanyanın devam edeceği bildirildi.

İnsan sevgisiyle bu derneği kurduklarını belirten AYDEF Deprem, Afet Avrupa Koordinatörü Salih Çelik, yaşanan depremi Türkiye’den birkaç arkadaşından aldığı telefonlardan öğrendiğini, telefonda çığlık seslerini duyduğunu belirtti. Hemen AYDEF’e ‘Acil 1’ koduyla toplantı çağrısında bulunduğunu anlatan Çelik, bir saat içerisinde AYDEF Genel Başkanı Mustafa Çelik idaresinde online toplantı yaparak acil yardım etme kararını aldıklarını ve toplantıda kendisine Avrupa Koordinatörü görevinin verildiğini belirtti. Çalışmalarına ne yapılması gerektiği konusu belirlendikten sonra başlandığını belirten Çelik, ilk başta sıcak para ihtiyacının olduğunu ve kaynakları bulduğunu söyledi. Federasyon olarak borçlanarak direkt Türkiye’den satın alımlara başladıklarını ifade eden Çelik, depremin ikinci günü Yozgat valisine ulaştığını, onun da Hatay’da Afet Genel Koordinatörlüğü’nde olduğunu söyledi. Çelik devamlı Vali ile irtibatta olduklarını ve bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamaya başladıklarını belirtti. Vatandaşlarımızı bölgede tutabilmek için kalıcı konutlar oluncaya kadar en güzel çözümün konteyner yaşam kenti olduğunu, deprem bölgesinde çok hassas davrandıklarını, o bölgeyi incelediklerini söyledi. Ortak tuvalet, mutfak ve banyolu konteynerlerin olduğunu ancak, bölgenin hassasiyeti kapsamında bir kadının kendi mutfağı, banyosu ve tuvaleti olsun isteyeceğini düşündüklerini, bu yüzden ucuz değil, 3600 Euro olan daha pahalı, daha iyi standartlarda, Yozgat’ın plakasından esinlenerek, 66 tane Yozgat Konteyner Yaşam-Kenti’nin kurulmakta olduğunu ifade etti. Bunun AYDEF bünyesinde tertiplediklerini söyleyen Çelik, “Güzel olan bir durum da projenin içinde her partiden olan, 14 Yozgat belediyemizi bir araya getirdik” dedi. Konteyner Yaşam Kentinde bugüne kadar bağışlarla 40 konteynerin üretimi tamamlandığını, söz verilen ve yolda olduğunu düşündükleri bağışlar birlikte 55 civarında konteynerin tamamlanacağını belirten Çelik, ayrıca başta her gün, şimdi iki günde bir Facebook’ta canlı yayınlarda bağış topladıklarını söyledi. »Haber Merkezi