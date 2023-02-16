Yardımlar tek merkezden

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için Boğazlıyan’da da seferberlik devam ediyor. Bu büyük felaketle ilgili başta Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’nın çağrısı sonucu kampanyalar başlatırken, giyim ve hijyen yardımı malzemelerinin ‘Dayanışma Adresi’ Boğazlıyan Kapalı Spor Salonu, Gıda ve diğer malzemeler ise Boğazlıyan Fuat Oktay Yüzme Havuzu Tesisleri ve SYDV Vakfı oldu.

BOĞAZLIYANLILAR SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Boğazlıyan’da tek yürek oldu. Deprem bölgesine yardım yağarken, Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’nın çağrısı sonrası Boğazlıyanlı vatandaşlarda seferber oldu.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, ”Yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgelerine koordinasyon halinde temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemeleri, bere ve battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis’in yanı sıra il ve ilçelerdeki yetkililerle temas halindeyiz” dedi.

SPOR SALONU VE FUAT OKTAY TESİSLERİ İLE SYDV MERKEZ OLDU

Boğazlıyan’da toplanan giyim ve hijyen yardımları Boğazlıyan Kapalı Spor Salonu, Gıda ve diğer malzemeleri ise Boğazlıyan Fuat Oktay Yüzme Havuzu Tesisleri ve SYDV Vakfında kabul merkezine ulaştırdıklarını aktaran Aydın, “Ayrıca acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde nakdi yardım kampanyası da başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyasına tüm yurtta olduğu gibi Boğazlıyan’dan da destek yağdığını ifade eden Aydın, “Boğazlıyan halkı da, yardım malzemelerini Kaymakamlığımız ve Boğazlıyan Belediyesi organizasyonluğunda deprem bölgesine ulaştırmak için tek yürek olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Aydın, deprem bölgesine gidecek ayni yardımların toplanma merkezlerine akın eden yüzlerce Boğazlıyan halkının ilk etapta başta gıda malzemeleri olmak üzere battaniye, yorgan, mutfak araçları, ısıtıcı ve çocuk bezi olmak üzere tırlar dolusu yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaşmasını sağladığını söyledi, yardım ve desteklerinden dolayı tüm Boğazlıyan halkına şükranlarını sundu. »Haber Merkezi