‘Yardımlar devam etmeli’

Başkan Ömer Açıkel, depremin ilk günü gerek belediye imkânlarıyla gerekse Sarıkaya halkının yardımlarıyla bir tır dolusu yardımı Hatay'ın Hassa ilçesine gönderdiklerini söyledi.

Belediye imkânları ve vatandaşların yardımlarıyla toplanan bir tır dolusu battaniyenin olduğunu fakat parası ödenmediği için TIR’ın üstünde beklediğini öğrendiklerini ifade eden Başkan Açıkel, “Hemen bizim yardım için topladığımız paralarla battaniyelerin hepsini satın alıp yaklaşık 6 bin adet battaniyeyi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderdik. Bir yandan soğuk, bir yandan yağmur yağıyor zaten ilk günlerde çadır bulmada zorlandık. Vatandaşlara dağıttığımız battaniyeler bir nebze de olsa onları ısıttı. Deprem ilk günü Sarıkayalı hayırseverler özellikle iş adamlarımız bize yüklü miktarda bağış yaptı. Bizde bu bağışları kullandık battaniye aldık, gıda aldık, kıyafet aldık, mont aldık, çadır aldık. Hızlı bir şekilde deprem bölgesine götürdük. Sarıkaya Kaymakamımız Sayın Samet Serin ile beraber deprem bölgesinde görev aldık. Hassa ilçesinde beraber omuz omuza çalıştık. Biz Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak tam bir organize şekilde çalıştık. Vatandaşımıza elimizden geldiği kadar yardım ettik. Kurduğumuz Sahra mutfağında günlük iki öğün olmak üzere yemek çıkarttık. Deprem bölgesinde her zaman çorba pilav yenmiyor. Hassalı kardeşlerimize et alarak kavurma pilav, tavuk sote gibi proteinli besleyici gıdalarla yemek verdik. Burada Sarıkayalı kardeşlerimizin verdikleri yardımları en iyi şekilde kullandık. Gerçekten oraya gitmeyen bilemez vatandaşlarımızın durumu çok kötüydü. Biz de elimizden geldiği kadar yaralarını sarmaya çalıştık.” dedi.

Deprem bölgesinden ilçeye birçok misafir geldiğini belirten Başkan Açıkel, “Misafirlerimiz Kaymakamlığımız kanalıyla yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda kalmak istemeyen aileler ise ilçemizde çeşitli evlere yerleştirildi. Bunların hepsinin adresi bizde mevcut. Biz sosyal marketimiz aracılığıyla ilçemize gelen depremzedelere gıda ve kıyafet yardımı yapıyoruz. Fakat ilçemizde de bir sürü hayırsever, hayırsever kurum, STK’lar depremzedelere yardım ediyor. Gıda kolisini ele alırsak sabah biz bırakıyoruz, öğlen bir STK bırakıyor, akşam bir de dernek bırakıyor, bir de vatandaşlarımız bırakıyor. Böylelikle bir eve 3-4 yerden gıda bırakılıyor. Buda bazı evlere gıda gitmemesine neden oluyor. Vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz gıdaları belediyemize getirirse biz de bizde kayıt edilen depremzede ailelere kişi sayısına göre organize bir şekilde yeterli miktarda bırakırız. Çünkü bu iş bir ay sürmeyecek, en kötü ihtimal bir veya iki yıl bu depremzede kardeşlerimiz ilçemizde misafir olacak. Onun için gıda kıyafet ev eşyası gibi malzemeleri belediyemiz aracılığıyla organize bir şekilde dağıtırsak uzun süre dağıtmış oluruz. Sivil toplum kuruluşlarından, Derneklerden ve hayırsever vatandaşlarımızdan ricam yapacakları gıda yardımlarını belediyemize getirmeleri. Biz de evlere hakkaniyetli bir şekilde kişi sayısına göre dağıtırız. Böylelikle yardımlarımız uzun süre devam eder.” diye konuştu.

Başkan Açıkel Sarıkaya belediyesinin yardımlarını şu şekilde sıraladı: Gıda 1 milyon 36 bin 233 lira, Kıyafet Ayakkabı 308 bin 936 lira, Konteyner Çadır 740 bin 737 lira, Tıbbi Malzeme 541 bin 103 lira, Temizlik Malzemesi 164 bin 996 lira, Jeneratör-Isıtıcı 118 bin 521 lira, Battaniye-Yatak 1 milyon 443 bin 938 lira, Aşevi Malzeme 194 bin 126 lira, toplam harcama 4 Milyon 548 bin 594 lira.

Açıkel, "Kahramanmaraş merkezde deprem on ili kapsayarak on ilimizde iki vatandaşlarımızı perişan etti biz elimizden geldiği kadar yardımları söyleyeceğiz. Yardımlarınız bir gün bir ay değil misafirlerimize evleri yapılıp ta kendi memleketlerine gidene kadar elimizden geleni yapacağız. Yardımlarını bizden esirgemeyen Sarıkaya halkına teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.