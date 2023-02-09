Yardımlar devam ediyor

Yozgat İl AFAD Müdürlü, Türk Kızılay Şubesi ve Yozgat Belediyesi tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.

Kızılay Yozgat Şubesi deposundan bir tır deprem çadırı, AFAD İl Müdürlüğü deposundan da 2 tır katlanabilir yatak ve battaniye sevk edildi.

Yozgat Belediyesi tarafından da vatandaşların desteği ile alınan 1 tır su ve 1 tır un gönderildi. »AA