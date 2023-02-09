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Yardımlar devam ediyor

Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Kayseri'de sivil toplum kuruluşları ve belediyeler aracılığıyla toplanan 13 tır yardım malzemesi deprem bölgesindeki kentlere gönderildi.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Yardımlar devam ediyor

Yozgat İl AFAD Müdürlü, Türk Kızılay Şubesi ve Yozgat Belediyesi tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.
Kızılay Yozgat Şubesi deposundan bir tır deprem çadırı, AFAD İl Müdürlüğü deposundan da 2 tır katlanabilir yatak ve battaniye sevk edildi.
Yozgat Belediyesi tarafından da vatandaşların desteği ile alınan 1 tır su ve 1 tır un gönderildi. »AA

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Yardımlar Devam Ediyor
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