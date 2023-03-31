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Yardımlar devam ediyor

Akdağmadeni Belediyesi tarafından deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ediyor

31 Mart 2023 Cuma 16:53
Yardımlar devam ediyor

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Akdağmadeni yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Dün itibariyle 13 ton içme suyu ve ramazan ayına özel hazırlanmış gıda paketleri yola çıktı. Vatandaşlarımız depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak için çok yoğun ilgi gösteriyor. Akdağmadeni'miz 7’den 70’e bu büyük afette tek yürek olup deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalışıyor. Hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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