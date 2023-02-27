Yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “Türkiye 6 Şubat Pazartesi sabahına büyük bir felaketle uyandı. Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye depremin yaşandığı ilk andan itibaren tek yürek olarak yardımlarını depremzedeler için seferber etti. Bizlerde depremin yaşandığı ilk andan itibaren depremzede vatandaşlarımız için özveriyle çalıştık. Bir yandan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Belediyemiz koordinesinde toplanan yardımlar kendi imkânlarımızla depremzedelere gönderildi. Gıdadan hijyen ürünlerine, giyimden ihtiyaç maddelerine kadar her şeyi koordineli bir şekilde toplayarak depremzedelere ulaştırdık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Ovakent halkına ve gece gündüz demeden bizlere destek veren Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Günün birlik olma günü olduğunu belirten Başkan Büyük, “Ovakent olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren canla başla çalışıyoruz. Belediyemiz Koordinesinde yardımları afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Depremzede misafirlerimizin de her türlü ihtiyacını karşılıyoruz.” dedi.

“Ovakent Belediyesi kanalıyla yapılan yardımlar Hatay’ın Hassa Bölgesine ve Kahramanmaraş ilindeki depremzedelere ulaştırılmıştır. Vatandaşlarımızın ayni ve nakdi yaptıkları yardımların listesi ve yapılan harcama makbuzları vatandaşlarımızın bilgisine sunulur. Bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Biriniz bin olsun.” bilgilendirme metni sosyal medyadan paylaşıldı. »Haber Merkezi