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Yardım tırları yola çıktı

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere Türkiye'den ve dünyadan yardım çalışmaları da devam ediyor.

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Yardım tırları yola çıktı

Yerköy ilçemizde bölgeye ulaştırılmak üzere toplanan 10 yardım TIR'lara yüklenerek deprem bölgesi olan Hatay’a hareket etti. 
Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber ettiklerini söylediler.
Kaymakamlık ve Belediye’nin çağrısının ardından İstasyon meydanına ve belediye binasına akın eden vatandaşlar yardım malzemelerini teslim etti. Saatler içerisinde dolan 10 yardım TIRI, 1 kepçe, 1 kamyon ve 1 vinç bölgeye hareket etti. »Haber Merkezi

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Yardım Tırları Yola çıktı
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