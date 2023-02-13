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Yardım tırı Hatay'da

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından bir tır dolusu yardım deprem bölgesine ulaştırıldı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Yardım tırı Hatay'da

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin ardından millet olarak çok büyük bir duyarlılık göstererek depremzedelerin yanında olan tüm vatandaşlarımıza kooperatifim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz kampanyayla bir tır dolusu yardımı bölgeye gönderdik." dedi.
Arslan, bölgeye gönderilen tırda 24 ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olduğunu ifade ederek, "Rabbim afetzedelerimizin yardımcısı olsun. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz." dedi. »Haber Merkezi

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Yardım Tırı Hatayda
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