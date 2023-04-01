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Yardım sofrasına destek

Yozgat İnfak Derneği tarafından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iftar ve sahur sofraları kurulması için yardım kampanyası başlatılmıştı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 02:20
Yardım sofrasına destek

Başlatılan kampanyaya Yozgat Eğitim-Bir-Sen tarafından da destek verildi.

Yozgat İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iftar sofraları kurulması için yardım kampanyası başlattıklarını söylemişti. Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli de bu kampanya ya destek vereceklerini duyurdu.

Yardımlaşmanın sürekliliğine inandıklarını kaydeden Başkan Kenan Şerefli, “İnfak Derneğimizin depremzede kardeşlerimiz için Nurdağı’nda üç köyde kurduğu 800 kişilik İftar-Sahur çadırlarına Yozgat Eğitim-Bir-Sen olarak destek veriyoruz” dedi.

İnfak Derneği ve Kızılay ile tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Nurdağı’na bağlı Gözlühöyük, Kırkağaç, Sayburun köylerinde 800 kişilik iftar ve sahur çadırı kuruyor.

Yardım kampanyasında bir kişilik iftar masrafının 50 lira olduğu söylenirken 8 kişilik iftar sofrasının maliyeti ise 400 lira olarak açıklandı.

“YARDIMLAŞMA SÜREKLİ OLMALI”

Depremzedelere moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla destekte bulunmak istediklerini söyleyen Başkan Şerefli, “Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan felaket sonrası Yozgat Eğitim-Bir-Sen olarak depremin 3’üncü günü hazırladığımız gıda, şal, bere, çorap, ayakkabı gibi acil ihtiyaçları Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimize ulaştırmış, bir hafta sonrasında ise 12 bin oyuncağı Hatay/Hassa'da çadırlardaki çocuklarımızla buluşturmuştuk. Şimdi ise bir sendika olmanın ötesinde bir sivil toplum kuruluşu olmanın bilinci, milli ve yerli bir örgüt olmanın sorumluluğu ile hareket ediyor, deprem bölgesinde devletimize destek, depremzede kardeşlerimize moral ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için desteğimize devam ediyoruz. Bu kapsamda İnfak Derneğimizin Kızılay işbirliği ile Gaziantep/Nurdağı Gözlühöyük, Kırkağaç, Sayburun köylerinde kurduğu 800 kişilik iftar-sahur çadırlarına gıda desteği sağlayarak böylesi büyük felaketlerde yardımlaşmanın sürekliliğinin gereğine dikkat çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YOZGAT HALKINDAN DESTEK İSTİYORUM”

Başkan Yağmur ise proje hakkında yaptığı açıklamada; “Şehrimizin yerel yardım derneği olan Yozgat İnfak Derneği bu Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar sofralarını depremin en fazla iz bıraktığı bölge olan Nurdağı’nda kuracak. Nurdağı’nın Gözlühöyük, Kırkağaç ve Sayburun köylerinde toplam bin kişilik iftar ve sahur vereceğiz. 25 kişilik bir ekiple 30 gün boyunca bölgedeyiz. Destek vermek isteyen kardeşlerimiz için bir kişilik iftar masrafının 50 lira olduğunu ve tüm Yozgat halkını bu sofraya destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Melike Aslı Arslan

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