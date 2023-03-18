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Yardım sevkiyatı sürüyor

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için Akdağmadeni’nde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Yardım sevkiyatı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Akdağmadeni Belediyesi başta olmak üzere, İlçede bulunan kurumlar, sivil toplu kuruluşları ve vatandaşlar tarafından kısa sürede temin edilen 1500 adet gıda kolisi ve 300 adet hijyen malzemesi içeren yardım kolisi Akdağmadeni Belediyesi Paketleme Tesisinde personeller tarafından tasnifi yapıldıktan sonra tıra yüklenerek yola çıktı. 
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın “11 ilimiz afetten dolayı çok derin yaralar aldı. Bu dönemde yaralarımız sarılana kadar bize düşen görev vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi koruyup kollamak ve yardımcı olmak. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren ilçemizde yardım kampanyalarına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yardım Sevkiyatı Sürüyor
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