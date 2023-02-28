Yardım seferberliği sürüyor

Yozgat'ta deprem bölgesine ve deprem bölgesinden kente gelen depremzedelere yardımlar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 12 bin 361 depremzedenin misafir edildiği bildirildi.

Kentteki 4 bin 459 depremzedeye psikososyal destek verildiği aktarılan açıklamada, "2 bin 886 depremzede kamu misafirhane, otel ve yurtlarda, 9 bin 475 depremzede ise kendi imkanlarıyla konutlarda barınıyor. 2 bin 77 depremzede hastanelere başvuru yapmıştır. 1124 öğrencinin ise okullara nakli yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yozgat Belediyesi de kamyonetlerle Hatay'ın Hassa ilçesine gıda, giysi, hijyen malzemesi, elektrikli ısıtıcı ve soba gönderdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından valilik koordinesinde, AFAD, Türk Kızılay ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Depremlerin ardından yardım malzemelerini taşıyan 194 tırın yanı sıra, 80 iş makinesi, 28 ambulans, 104 konteyner, 340 tuvalet ve banyo kabini ile 577 çadır bölge illere ulaştırıldı.

Kentte 20 bin 867 depremzede misafir ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana 597 bin 80 unlu mamulü depremden etkilenen bölgeye gönderdi.

Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen ve belediyenin bölgeye gönderdiği temel gıda maddeleri arasında, ekmek, galeta, pide, lavaş ve bazlama gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca, çölyaklı depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye toplam 49 bin glütensiz gıda sevk edildi.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gönderdiği ekip, psikososyal destek hizmeti veriyor.

Gönüllü psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinden oluşan ekip, kurulan çadır kentlerde kalan ailelere ve çocuklara destek sağlıyor.

Yurtlarda, misafirhanelerde, otellerde ve yakınlarının yanında kalan depremzedelere yönelik psikososyal destekler de devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde depremzede aileler ve çocuklarına program düzenlendi.

Uzman ekiplerin katıldığı programda çocukların depremin etkisinden kurtulması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, boyama yaptı. »AA