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Yardım kolileri hazır

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, deprem bölgesine yardımları gıda kolileri halinde ulaştırdıklarını söyledi.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Yardım kolileri hazır

Başkan Açıkel, depremin olduğu günden itibaren emeklerini ve desteklerini esirgemeyen ilçe haklına teşekkür etti. 
Açıkel yaptığı açıklamada; “Gönderilen yardım malzemelerinin parçalar halinde amacına ulaşmadığını yerinde gözlemlememiz neticesinde Sarıkaya Belediyesi olarak yardımlarımızı koliler halinde ulaştırmaya karar vermiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan ürünleri ister koli halinde isterseniz de parçalar halinde belediyemize ulaştırabilirsiniz. Eksik veya gerekli olan ürünler hakkında aşağıda yer alan irtibat numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.
Açıkel deprem bölgesinde ihtiyaç olan listeyi şu şekilde sıraladı; “Ayçiçek Yağı 1 LT, Pirinç 1 Kg, Bulgur 1 Kg, Salça 1 Kg, Makarna 1 Paket, Çorbalık 1 Paket, Toz Şeker 1 Kg, Peçete 1 Paket, Çay 1/2 Kg, Helva 1 Paket, Bebe Bisküvisi 1 Paket, Zeytin 1 Paket, Meyve suyu (0,200 Ml) 1 Paket, Su (0,50) 1 Adet, Erkek İç Çamaşırı 1 Adet, Mum 3 Adet, Erkek Atlet 1 Adet, Bayan iç çamaşırı 1 Adet, Bayan Atlet 1 Adet, Islak Mendil 1 Adet, Bebek Bezi 4 Adet, Hijyen Pet 1 Paket, Erkek Kışlık Çorap 1 Adet, Bayan Kışlık Çorap 1 Adet.” 
Başkan Açıkel, Toplama noktası T.C. Sarıkaya Belediyesi Sosyal Yardım Evi olarak belirlendiğini ifade etti. »Alpaslan Demir

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Yardım Kolileri Hazır
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