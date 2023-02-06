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Yardım kampanyası

Boğazlıyan Belediyesi tarafından deprem bölgelerine yardım kampanyası başlatıldı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:21
Yardım kampanyası

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Birlik ve beraberlik içerisinde, bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız dedi.

Sosyal medya üzerinde kampanya ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Coşar, Haydi Boğazlıyan, Belediyemiz ve Sivil toplum kuruluşlarımız ile ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için battaniye, uyku seti, çocuk bezi, su, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bot vs. destek sağlayacağız. Hiç kullanılmamış olan malzeme desteklerinizi Boğazlıyan Belediyesi itfaiye hizmet binasına getirebilirsiniz. Destekte bulunmak isteyen hemşehrilerimizin; 0354 645 20 000354 645 49 900537 368 23 72 numaraları aramaları durumunda ekiplerimiz yardım malzemelerini adreslerinden teslim alacaktır.” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir

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