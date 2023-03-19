Yardım derneği kuruldu

Yardım amaçlı kurulan dernek Yozgat’ta faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Yaklaşık olarak bir yıllık arge çalışmaları sonrasında başta Keskin Özer ve Osman Daşdan olmak üzere Murat Taşkın, İsmail Duman, Gökhan Doğan, Murat Akdemir ve Vedat Erdem’in öncülüğünde Paylaşan Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.



Dernek hakkında bilgi veren Paylaşan Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Daşdan, “Derneğimiz Yozgat merkezli olarak kurulmuştur. Kuruluşumuz sonrasın da yardım faaliyetlerinde bulunmak isteyen gönüllü arkadaşlarımız ile yolumuza devam etmekteyiz. Dernek olarak hiçbir dil, din, ırk, siyasi, etnik, mezhepsel ayrım yapmadan öncelikle Yozgat ilinde olmak üzere tüm Türkiye’de ve gönül coğrafyamız Türk dünyası ile tüm yeryüzündeki mazlumların yanında olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak temel amacımızdır. Bu faaliyetleri icra ederken de önceliğimiz ve tercihimiz yardımda bulunmak isteyenleri bizzat ihtiyaç sahiplerine götürmek, derneğimize maddi bağış almadan alışveriş çeki, gıda çeki, eşya çeki, elbise çeki gibi yardımların alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bağışta bulunmak isteyenlere tercihimizin bu yönde olduğunu belirtilmekte ancak direkt maddi yardımda bulunmak isteyenlerin yardımlarını da belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktayız. Tarihimizden günümüze dek aziz Türk milleti zor zamanda, afet ve acil durumlarda, hem kendi milletimiz için hem de milletimize sığınan, yeryüzünde yaşayan tüm milletlere şanlı bayrağımızın gölgesinde umut olmuştur. Paylaşan Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yüce Türk milletinin emrindedir ve gelecek kuşaklara mirasımızdır.” dedi. »Selma Şahin