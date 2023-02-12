“Yaralarımızı birlikte saracağız”

Başkan Ünal ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde şiddetli felakete yol açan ve bu depremde yaralı ve can kayıplarımız var derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu felaketi en az hasarla atlatmak tüm Türkiye için dua ediyoruz. Şu zaman şu gün ve şu an. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, yaralarımızı saracağımız bir zaman içerisindeyiz havalar soğuk. Bu zor süreçte dayanışma içinde olmamız gerekmektedir. Bizler Özükavaklı hemşehrilerimizle birlikte olmak üzere elimizi taşın altına koyduk koymaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi