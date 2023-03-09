Başkan Yönel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kitlesel ve geniş katılımlı etkinliklerle kutlayan Hak-İş Konfederasyonu olarak bu yıl 8 Mart’ta bulundukları illerde deprem bölgesinden gelen depremzede aileleri ziyaret etme kararı aldı. Yaşadıkları bütün acılara ve içinde bulundukları zorluklara karşın hastanelerde, belediyelerde, fabrikalarda, kamu ve özel pek çok işyerinde işinin başında olan üyelerimizi İl Başkanlarımız ve Kadın Komite temsilcilerimiz ziyaret ederek, ‘Yaralarımızı Birlikte Saracağız’ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Hak-İş İl Başkanlığı olarak bu yıl Kadın Komitemizin koordinatörlüğünde, 8 Mart’ta da deprem bölgesinden gelen depremzede kadın üyelerimize özel malzemelerden oluşan yardımları ve temel gıda ve giyimden oluşan paketlerimizi dağıttık. Hak-İş Konfederasyonu olarak, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın acısını yaşarken, yaralarımızı birlikte sarmak için bütün gücümüzle ve sendikalarımızla üyelerimizin ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hak-İş olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bu gün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. Devletimizin ve Milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan Rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker