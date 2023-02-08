Yaraları sarmak için yola çıktılar

Başhekim Mustafa Kozan yaptığı açıklamada; “Aklımız, yüreğimiz, sevincimiz, hüznümüz afet bölgesinde, yaraları hep birlikte saracağız. Yozgat Şehir Hastanemiz çalışanlarımızın desteğiyle; kıyafet, mont, çorap, atkı bere, battaniye, gıda, bebek bezi, mama, elektrikli ısıtıcılar, ilaç, sarf madde kardeşlerimiz için yola çıktı. ISS Tesis Hizmetleri'nden 22 kişi hem gıda ve giysi hem de fiilen çalışmalara yardım etmek için gittiler.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker