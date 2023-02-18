Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18

Yaraları sarıyorlar

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremin ardından yurtiçi ve yurdışında yaşayan vatandaşlar tarafından küçük büyük, az çok demeden yapılan yardımlarla yaralar sarılmaya devam ediyor.

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Yaraları sarıyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel maddi manevi olarak hem depremzedelere hem de fiili olarak deprem bölgelerinde hizmet etmekte. 
Yerköy İlçe Müftülüğünde göre yapan Abdulbaki Çakmak, Adem Kaya, Rahman Koçak, Tarık Bozkurt, Hamdi Sunar, Ömer Demir, Fehmi Büyükçiftçi, Mevlüt Furkan Cacı, Ömer Tavşancıoğlu, Cemalettin Ay, Seyit Ali Bolat, İbrahim Karayel, Mücahit Ali Haydar Hikmet, Berat Örs ve Muhammet İbrahim Kartal’da deprem bölgesinde görevlendirildi.
Yerköy İlçe Müftülüğü personelleri OHAL kapsamında Hatay ili Hassa ilçesinde verilen görevleri yerine getirdi. 
Personeller yapmış oldukları açıklamada; “ 10 ilin etkilendiği depremde yaraların sarılması ve bir an önce hayatın normale dönmesi duasıyla. Deprem dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yaraları Sarıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat’tan bilgi aldı
Polat’tan bilgi aldı
TDV yaraları sarıyor
TDV yaraları sarıyor
Yalnız bırakmadı
Yalnız bırakmadı
Möhür uyardı!
Möhür uyardı!
Seferber oldular
Seferber oldular
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim