Yaraları sarıyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel maddi manevi olarak hem depremzedelere hem de fiili olarak deprem bölgelerinde hizmet etmekte.

Yerköy İlçe Müftülüğünde göre yapan Abdulbaki Çakmak, Adem Kaya, Rahman Koçak, Tarık Bozkurt, Hamdi Sunar, Ömer Demir, Fehmi Büyükçiftçi, Mevlüt Furkan Cacı, Ömer Tavşancıoğlu, Cemalettin Ay, Seyit Ali Bolat, İbrahim Karayel, Mücahit Ali Haydar Hikmet, Berat Örs ve Muhammet İbrahim Kartal’da deprem bölgesinde görevlendirildi.

Yerköy İlçe Müftülüğü personelleri OHAL kapsamında Hatay ili Hassa ilçesinde verilen görevleri yerine getirdi.

Personeller yapmış oldukları açıklamada; “ 10 ilin etkilendiği depremde yaraların sarılması ve bir an önce hayatın normale dönmesi duasıyla. Deprem dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi