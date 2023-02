‘Yaraları hep birlikte sarıyoruz’

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde iş makinalarımızı ve konusunda uzman personelleri deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Köse, Hemşehrilerimizin destekleri ile başlatılan yardım kampanyasıyla deprem bölgesinde ilk andan itibaren vatandaşların yaralarını sarıyoruz dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi olarak toplamda 115 nitelikli personel ve 200’e yakın gönüllü vatandaşlarımız ile deprem bölgesinde hızla çalışmalarımıza başladık. 2 Adet Ekskavatör, 2 Adet Kepçe, 1 Adet Kurtarıcı, 3 Adet Kamyon, 2 Adet İtfaiye, 1 Adet Su Tankeri, 4 Adet Arazi Aracı, 4 Adet Cenaze Nakil Aracı, 2 Adet Su Arasöz, 1 Adet Vidanjör hemen deprem bölgesine nakledildi. Aynı zamanda, birim müdürlüklerimiz koordineli bir şekilde deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmalarına koordineli bir şekilde devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz şehir şebeke hatlarının onarımı ve Konteynır Kentin içme suyu ve kanalizasyon hattı yapımı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mimar ve mühendislerimiz hasar tespiti ve konteynır kenti kurulum çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü mimar, mühendis ve teknik personellerimiz her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmaları, İtfaiye Müdürlüğümüz gerekli tüm ekipmanlarla beraber arama kurtarma ve müdahale çalışmaları, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz her türlü ulaşım hizmetleri ve depremzedelerin konumlarından alınarak şehrimize nakil çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz deprem bölgesinde barınma, sıcak yemek yapılması, koordinasyonu sağlamak ve cenaze hizmetleri çalışmaları, Etüt Proje Müdürlüğümüz Deprem Koordinasyon Merkezi’nin düzenlenmesi çalışmalarını yürüttüler ve çalışmaları devam ediyor. Depremin gerçekleştiği ilk anda bölgede yaptığımız çalışmaların yanı sıra şehrimizde de deprem bölgesine destek çalışmalarımıza devam ettik. Deprem Koordinasyon Merkezimizi kurarak çalışmaların daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağladık. Hemşehrilerimizinde destekleri ile şehrimizde yardım kampanyası başlatarak deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan temel ihtiyaç, giyim, gıda, barınma alanlarının teminlerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Şehrimizde oluşturulan 3 lojistik merkezi üzerinden yapılan yardımların deprem bölgesine düzenli bir şekilde ulaştırılmasını ilk günden itibaren sağlıyoruz. Deprem bölgesine giden araçlara 10 Bin litreden fazla yakıt desteğinde bulunduk. (0354) 217 20 01 numaralı Deprem Koordinasyon Çağrı Merkezimize gelen 6 Binin üzerinde çağrı cevaplanarak çözüme kavuşturuldu. 200’den fazla yardım aracı ve mobil WC’ler deprem bölgesine ulaştırıldı ve çalışmalar devam ediyor. 600 gıda destek kolisi hazırlanmış durumda ve koliler oluşturulmaya devam ediyor. Şehrimize getirdiğimiz depremzedelerin başta sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü giyim, barınma ve temel ihtiyaçları karşılandı. Hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi adına sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz.” İfadelerini kullandı.

PSİKOLOJİ DESTEK VERİLİYOR

Köse, “Deprem Bölgesinden gelen vatandaşlarımız ve çocuklarımız için Sosyolog, Psikolog ve Çocuk Gelişim Uzmanlarından oluşan profesyonel ekiplerimiz destek çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımız için oyun ve sosyal faaliyetleri oluşturarak psikolojik etkilerin azaltılması konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu. »Haber Merkezi