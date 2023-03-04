Bünyesinde bulunan usta öğreticileri ve kursiyerleri ile uyku tulumu ve battaniye dikerek deprem bölgesine ulaştıran Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü şimdi de bölgeye ulaştırılmak üzere atkı ve bere dikimine başladı.

Çocuklar için ise örgü bebek dikimi de yapan kursiyer ve usta öğreticiler depremde zarar gören çocukları da unutmadı.

“Yaraları hep birlikte saracağız” diyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş; “6 Şubat Pazartesi Günü Türkiye’de 10 ilde meydana gelen depremle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve tüm okul müdürleri acil toplanarak depremzedelere neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz? Ne gibi yardımımız olur diye düşündük ilk etapta tüm çalışanlar olarak gıda, giysi ve nakdi yardımda bulunduk. Daha sonrada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm personellerinin katkılarıyla 125 adet uyku tulumu hazırlayıp Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Kaymakamlığımıza Hatay ili Hassa ilçesindeki depremzede kardeşlerimize iletilmek üzere teslim ettik. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 991 Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsüne deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların kullanmasına yönelik olarak battaniye dikilmesi için Önce İl Milli Eğitim Müdürlüklerine oradan İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine kumaşlar teslim edildi. Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi İdareci, Usta Öğretici ve 15 bayan kursiyer olarak üç gün gibi kısa bir sürede yoğun bir şekilde çalışarak 50 adet battaniye dikimini tamamlayarak İlçe Kaymakamlığımıza teslim ettik.” dedi

ÇOCUKLAR İÇİN ÖRGÜ BEBEK

Ayrıca El Sanatları alanındaki Örgü Bebek Yapımı kursunda görevli usta öğretici ve kursiyerleri de deprem bölgesindeki çocuklarımızın kullanması için bere, atkı ve örgü bebek yapımı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Altuntaş, Çalışmalar tamamlandığında İlçe Kaymakamlığına teslim edileceğini bildirdi. Taziyelerini dile getiren Altuntaş; “6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendireceğimiz büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz. Katkılarından dolayı İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Öğretmen, Usta Öretici ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz. Tüm Türkiye ve Çayıralan halkı olarak yaraları birlikte saracağız.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi