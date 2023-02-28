‘Yaraları birlikte sarıyoruz’

Afetin izlerini silmek, bu zor günlerde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için mücadele eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Hatay Kırıkhan'da belirlenen geçici barınma alanında hazırlıkları son sürat devam eden konteyner kenti başta olmak üzere altyapı, üstyapı ve elektrik dağıtımı gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelenen depremler sonrasında oluşturduğu Yardım Koordinasyon Toplantısı’nda Boğazlıyan halkı, 7’sinden 70’ine varıncaya kadar yaptıkları yardımlarla birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Başkan Coşar, Kurulan gönül köprüsüyle depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve ihtiyaçları karşılamak için seferber olan tüm hemşehrilerimize yürek dolusu teşekkür ediyorum” dedi.

Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hazırlanan yardım malzemelerini hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması için zamana karşı yarış veren arama-kurtarma ekiplerinin ve diğer ekiplerin çalışmalarına, gayretlerine destek olmak için ellerinden geleni fazlasıyla yapan mesai arkadaşlarımızı, gönüllü hemşehrilerimizi ve iş makinelerimizi sevk ettik” şeklinde konuştu. »Alpaslan Demir