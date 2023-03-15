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‘Yaraları birlikte sarıyoruz’

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenerek Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinde misafir edilen öğrenciler için Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu tarafından etkinlik düzenlendi.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Yaraları birlikte sarıyoruz’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada; “Depremden etkilenen öğrenci ve velilerimizle bir araya gelen öğretmenlerimiz psikososyal destek sağlamak ve normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla çeşitli etkinlik, yarışma ve dans gösterileri düzenleyerek ikramlarda bulunup öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmesini sağladı. Misafirlerimize yönelik bu tarz etkinlikler belirli periyotlarda yapılacak olup yaraların en kısa zamanda sarılması için çocuklarımız ve yetişkinlerimize yönelik çalışmalar devam edecektir. Bu güzel etkinliğe emek veren okulumuzun yönetici, öğretmen, çalışan ve velilerine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Yaraları Birlikte Sarıyoruz
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