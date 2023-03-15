‘Yaraları birlikte sarıyoruz’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada; “Depremden etkilenen öğrenci ve velilerimizle bir araya gelen öğretmenlerimiz psikososyal destek sağlamak ve normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla çeşitli etkinlik, yarışma ve dans gösterileri düzenleyerek ikramlarda bulunup öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmesini sağladı. Misafirlerimize yönelik bu tarz etkinlikler belirli periyotlarda yapılacak olup yaraların en kısa zamanda sarılması için çocuklarımız ve yetişkinlerimize yönelik çalışmalar devam edecektir. Bu güzel etkinliğe emek veren okulumuzun yönetici, öğretmen, çalışan ve velilerine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi