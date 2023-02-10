“Yaraları birlikte saracağız”

Hastane çalışanları deprem sonrası oluşturulan alanlara getirdikleri gıda ve giysi yardımında bulunarak afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırmak için seferber oldular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan “Hastanemiz bünyesinde gelen tüm yardımları ayrıştırıp daha hızlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gruplara ayırıp, özenle paketleyerek araçlarımızla deprem bölgesine sevk ediyoruz” dedi.

Başhekim Kozan, konuşmasına şöyle devam etti: “Merkezi Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan deprem tüm Ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden sarstı. Hastane olarak tek yürek olduk. Depremzedelerin ihtiyaçlarını listeleyerek elzem olanları ivedi bir şekilde hazırlayıp ilk etapta 3 aracımızı gönderdik. Yine dün de Hastanemiz çalışanlarının getirdiği gıda ve giysileri paketleyerek 2 aracımızı Kahramanmaraş Elbistan ilçesine ulaştırdık. Yardımlarını ve emeklerini esirgemeyen tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Yine bugün 2 araç dolusu gıda, eşya ve 10 bin ekmekten oluşan sandviçleri hazırlayıp deprem bölgesine göndereceğiz. Deprem’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralılara da acil şifalar dilerim.” »Haber Merkezi