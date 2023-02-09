Yaralar sarılmaya devam ediyor

Coşar, yaptığı açıklamada; “Bir nebze de olsa deprem bölgesinde ihtiyaçlara cevap verecek ve titizlikle sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamak için 3 tır ve 2 kamyon yardım malzemeleri, 1 adet Looder (yükleyici), 2 adet vinç, 1 adet itfaiye, 1 adet kepçe, 1 adet cenaze taşıma aracı ve 1 adet Telehandler ile deprem bölgesinde görev yapacak 40 kişiden oluşan ekibimiz bugün yola çıktı. Büyük bir duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimizin, sevgimizin ve inancımızın gücüyle bu zorluğun da üstesinden geleceğiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi