Yaralar sarılıyor

Ekipler, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle çocukların depremin etkisinden kurtulup, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sevda Şahin, “İlçemizde misafir ettiğimiz depremzedelere yönelik Psikososyal Destek Hizmetimiz devam etmektedir.

‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkımlarla sonuçlanan deprem felaketi ardından oluşan yaraların birlik ve beraberliğimiz ile sarılacağına şüphemiz yok. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Biz büyük bir aileyiz.” dedi. »Haber Merkezi