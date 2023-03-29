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Yaralar sarılıyor

Yozgat, depremin yaralarını dört elden sarmaya devam ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:05
Yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Hatay Vali Yardımcısı olarak geçici görevlendirilen Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, gönderilen yardımları bizzat elleriyle dağıttı.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, depremin olduğu ilk günden bu yana gönderilen yardımları çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Yozgat başta olmak üzere Türkiye’nin her noktasından destek olunduğunu vurgulayan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Bu yıl ki zekâtlarla çadır kentlerde yaşayan yaklaşık on bin kişiye kavurma ikramında bulunulacak. Rabbimiz birini bin kılsın inşallah. Bu süreçteki emekleri için ilçemizin kasaplarından Mustafa Gökgül kardeşime ve ortaklarına teşekkür ediyorum. Depremin olduğu ilk günden bu yana gönderilen emanetleri çocuklarımıza ve çocuklu ailelere ulaştırdık. Yozgat başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından gelen bu yöndeki destekler için tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Selma Şahin

Son Güncelleme: 29.03.2023 14:08
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