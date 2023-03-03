Yaralar sarılıyor

Deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam eden Yerköy Belediyesi, vatandaşlar ile birlikte hazırlanan konteyner ve çadırlardan oluşan yardım tırını yola çıkardı.

9 personeli de deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Hep birlikte kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Yerköylü hemşehrilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz konteyner ve çadırlardan oluşan aracımızı ve bölgede devam eden çalışmalara katılmak üzere 9 personelimizi daha deprem bölgesine gönderdik. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız.” dedi. »Haber Merkezi